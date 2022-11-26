Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

26 ноября умерла Наталья Гончарова

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 26.11.2022 07:50 0 370
26 ноября умерла Наталья Гончарова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 ноября.

1726 – в семье графа родился Иван Григорьевич Чернышев (26.11.1726 (по другим данным 24.11.1726) – 26.02.1797), будущий российский генерал-фельдмаршал по флоту (1796 г.), президент Адмиралтейств-коллегий (с 1767 г.), действительный член Академии наук, сенатор. Чернышевы владели поместьями в Калужском, Медынском, Мещовском и Козельском уездах. И.Г. Чернышев скончался в Риме, его останки были перевезены в Санкт-Петербург и захоронены в церкви Благовещения Александро-Невской лавры.

1863 – в Петербурге от тяжелого воспаления легких на 52 году жизни скончалась жена величайшего поэта России А. С. Пушкина Наталья Николаевна урожденная Гончарова (1812 – 1863).

26(14).11.1896 – в Калуге создана Община сестер милосердия с целью подготовки опытных сестер милосердия для ухода за больными и ранеными в военное и мирное время.

1917 – калужский губернский комиссар М.К.Циборовский передал управление губернией своему помощнику – В.В.Пятницкому (из записной книжки В.Продувнова).

1972 – в Калуге открылся Дом печати, куда переселилась редакция областных газет «Знамя» и «Молодой ленинец» (К. Афанасьев «Летопись провинции»)

1977 - в 5-й средней школе Калуги открылся музей истории школы, который воссоздает страницы истории старейшего учебного заведения города. Школа начиналась с Калужской женской гимназии в 1860 году. Музей создан энтузиастом, талантливым педагогом, известным калужским краеведом Вячеславом Сергеевичем Зеленовым (28.09.1925-27.08.2005). На ниве учительства он служил школе с 1950 года.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 26.11.2022 07:50 0 370
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Автоматизация работы сотрудников в нефтегазовых компаниях: как это работает
Продукция для отделки в интернет магазине
Оздоровление в санаториях: особенности и преимущества, процедуры, польза для организма

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru