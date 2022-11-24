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В Калуге обсудили поправки к проекту областного бюджета

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2022 16:50 0 262
В Калуге обсудили поправки к проекту областного бюджета

Депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан ТАКАЕВ принял участие в расширенном заседании комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Ирины Яшаниной.

На заседании обсудили поправки, поступившие к проекту закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов.

Суммарно ко второму чтению поступило более 30 поправок.

В их число вошли инициативы фракции «Единая Россия», которые ранее озвучивал председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев:

  • на 150 млн рублей он предложил увеличить финансирование по программе «Чистая вода»;
  • на 200 млн рублей увеличить финансирование на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

Также одна из поправок отражает в областном бюджете изменение, которое 17 ноября уже были внесены в законодательство о поддержке членов семей участников СВО.

- Предполагается, что во втором и третьем чтении проект закона об областном бюджете будет рассмотрен на заседании сессии 1 декабря, - прокомментировал Такаев.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2022 16:50 0 262
Тэги: такаев
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