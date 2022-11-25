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25 ноября Шамилю разрешили уехать из Калуги

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.11.2022 07:50 1 422
25 ноября Шамилю разрешили уехать из Калуги

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 ноября.

1717 - в Москве родился Александр Петрович Сумароков (25.11.1717-01.10.1777). Поэт XVIII века, первый русский профессиональный драматург. Последние годы жизни провел в деревне Сивцево Тарусского уезда, своем родовом имении. Персонажи комедий Сумарокова - отчасти художественные образы тарусских помещиков. Похоронен в некрополе Донского монастыря в Москве.

1831 – родился Дмитрий Семенович Унковский (13(25).11.1831-1901), младший сын в семье Унковских. В 1857 году служил в Калужской Казенной палате чиновником особых поручений. С 1876 года - инспектор народных училищ, а затем директор народных училищ Калужской губернии.

1856 – родился Сергей Иванович Танеев (25(13).11.1856-1915). Композитор, пианист, педагог, ученый, музыкально-общественный деятель. 9 января 1885 года (28.12.1884) в зале Дворянского собрания города Калуги состоялся благотворительный концерт профессоров Московской консерватории Сергея Ивановича Танеева и Ивана Войцеховича Гржимали (1844-1915).  С. И. Танеев неоднократно бывал в нашем городе, давал благотворительные концерты в поддержку музыкальной школы. В марте 1997 года Калужскому музыкальному училищу (ныне колледж) было присвоено имя  великого музыканта.

1868 – (ст. стиль) уже немолодой Шамиль, плененный вождь горцев Дагестана и Чечни, на состоянии здоровья которого калужский климат сказывался не лучшим образом, получил милостивое разрешение покинуть Калугу, где пробыл в ссылке девять лет. Теперь его путь лежал в Киев (из записной книжки В.Продувнова).

1951 Награды передовикам производства

Приказом министра путей сообщения тов. Бещева за перевыполнение производственных планов и социалистических обязательств группа работников Калужского литейно-механического завода МПС награждена нагрудными знаками и ценными подарками… Лучший токарь завода старый производственник тов. Панкин награжден именными часами. (Из публикаций газеты «Знамя»)

1965 – архиепископ Донат (Щеголев) назначен руководителем Калужско-Боровской епархии. Находился в этой должности по 17 апреля 1975 г. (из записной книжки В.Продувнова).

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.11.2022 07:50 1 422
Тэги: история калуги
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