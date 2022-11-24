В Калужской области наметили пути преодоления кадрового голода в здравоохранении

В среду, 23 ноября, в Государственной Думе депутаты обсуждали вопросы здравоохранения с министром Михаилом Мурашко.

Одна из главных проблемных точек – дефицит кадров. В целом по стране он составляет около 25 тысяч по врачам и в пределах 50 тысяч - по среднему персоналу. Наиболее остро вопрос стоит на уровне первичного звена, сельского здравоохранения.

Своим мнением по этой злободневной теме поделился председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев.

- Потребность в медицинских кадрах у нас в области составляет без малого 800 человек, из них более 450 - врачи.

Депутаты Законодательного Собрания давно обратили на эту проблему серьезное внимание. Для ее решения мы создали комиссию по здравоохранению.

Вчерашнее обсуждение вопроса в Госдуме показало, что мы наметили верные пути преодоления кадрового «голода».

В первую очередь, это совершенствование целевого набора.

И на Консультативном Совете глав в октябре, и на недавнем заседании комиссии по здравоохранению мы говорили о том, что необходимо подготовить законодательные инициативы по ужесточению мер ответственности в случае неисполнения обязательств по договорам целевого обучения, а также принять дополнительные социальные гарантии, которые будут способствовать закреплению медицинских кадров на местах.

Именно об этом по итогам обсуждения сказали и спикер Госдумы Вячеслав Володин, и министр Михаил Мурашко. По словам Володина, «целевик» должен сразу зачисляться для работы либо в учреждение здравоохранения первичного звена, либо в ЦРБ, и получать достойную заработную плату, обучаясь в вузе. Должен уже на начальном этапе решаться вопрос с жильем. Он подчеркнул, что сегодня мы достаточно не вкладываемся в «целевика», и поэтому когда он заканчивает вуз, он просто компенсирует затраты государства, соизмеримые с платной формой обучения, и покидает регион. Мурашко добавил, что человек, который отучился за счет государства должен не только возмещать затраты, но и подпадать под определенные штрафы. Именно такую законодательную инициативу мы и планировали подготовить в рамках нашей комиссии.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила выбрать несколько пилотных регионов, в которых бы в первую очередь заработал целевой набор для всех выпускников школ. Считаю, что Калужская область могла бы стать одним из таких пилотных регионов.

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