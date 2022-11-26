В Калуге усадьбу XIX века продали за 1,19 миллиона рублей

В Калуге подвели итоги конкурса по продаже усадьбы, расположенной на перекрестке улиц Баумана и Комарова.

Его у муниципалитета за 1,19 миллиона рублей выкупила частная компания. У инвестора есть четыре года, чтобы восстановить объект культурного наследия федерального значения.

Здание усадьбы было построено в середине XIX века. По информации начальника управления по охране объектов культурного наследия Евгения Чудакова, в 1876 году дом принадлежал купчихе Александре Дьяконовой. После этого несколько раз менял владельцев. При советской власти был муниципализирован.

В последние годы усадьба заброшена, крыша и часть восточной стены обрушились. Нет перекрытий, полов, дверей и окон.

Стартовая цена на торгах составляла 708 тысяч рублей.

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