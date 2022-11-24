Бывший калужский министр стал вице-губернатором Владимирской области

В четверг, 24 ноября, стало известно о назначении Константина Баранова на пост вице-губернатора Владимирской области. Ранее он возглавлял департамент здравоохранения этого региона. Баранов будет курировать социальный блок.

Баранов был главой калужского Минздрава с 2016 по весну 2020 года, когда попал в ДТП. После этого к активной работе в Калуге уже не вернулся.

Прошлой осенью чиновник возглавил департамент здравоохранения Владимирской области.

В сентябре нынешнего года губернатором Владимирской области избран Александр Авдеев из Калуги.

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