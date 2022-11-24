В Калужской области под угрозой увольнения оказались 7004 человека

В четверг, 24 ноября, правительство Калужской области опубликовало новую статистику о занятости населения. Под угрозой увольнения остаются 7004 человека.

Большая часть из них (6569) – в Калуге. В Боровском районе таких 253, в Обнинске - 64.

По оперативным данным, численность безработных в Калужской области на конец октября составляла 2330 человек. Годом ранее было 2855.

При этом областная база вакансий насчитывала на 31 октября 11 473 рабочих места.

Наибольшую потребность работодатели испытывают в водителях, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах, врачах, инженерах, учителях и полицейских.

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