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Работа увлекает, если ты её не боишься: механизатор Калужского подразделения «Мираторга» о реализации в профессии

Опубликовано: 24.11.2022 12:06 0 262
Работа увлекает, если ты её не боишься: механизатор Калужского подразделения «Мираторга» о реализации в профессии

Реализовать себя в профессии важно для любого человека: молодого или зрелого, жителя мегаполиса или сельской местности. Почему это удаётся одним, и не получается у других?

Александр Смирнов работает механизатором. Он родился и живёт в Спас-Деменском районе Калужской области, получал образование, а затем и развитие в профессии у себя на малой родине.  Этого калужанина знают не только местные и родные, но и многие коллеги в других регионах ЦФО. Молодой механизатор заслужил доверие в среде агропромышленного  холдинга «Мираторг», крупнейшего производителя свинины и говядины в России.  Он работает в Калужском подразделении холдинга, и на его результаты в заготовке кормов ориентируют коллег из всех шести регионов страны, где действует мясной проект. Слоган «Мы – одна страна» лейтмотивом проходит, в том числе, в кадровой политике агрохолдинга. Мы поговорили с Александром о выборе профессии, кто работает сейчас в  механизации, может ли эту традиционно мужскую работу освоить женщина и какими принципами он руководствуется в работе.

- Александр, выбор работы с техникой был по необходимости или по любви?

- Меня техника интересовала с детства, с самых ранних лет: что-то ремонтировать, делать своими руками.  Это наследственное. Мой дед был механизатором, отец, дядька. С детства мне нравилась эта работа и была ближе, чем что-то другое. С семи лет я ездил с дедом на тракторе, было интересно и порулить, и прокатиться. До того как поступить в училище на механизацию, я уже самостоятельно ездил на тракторе. И практику проходил в совхозе, а потом устроился туда и на работу. 

- То есть Вы всему научились на практике?

- Училище дало общие знания,  а в остальном разбирался сам. Наставников в совхозе не было, это было не принято. Сам учился от деда, от отца. С самого детства главное было вложено в голову: и как управлять,  и как ремонтировать.  Если у кого есть желание и интерес, то обучиться работе на технике -  элементарно. Если интереса нет, то хоть обучись. 

- Кто работает с вами в подразделении, есть какой-то устоявшийся типаж коллеги?

- Работают разные люди. За это время я поездил по отрядам, встречался с разными людьми: есть и опытные, и новички, и постарше, и совсем молодые. 

- «Академия Мираторг» начала готовить людей на управление сельхозтехникой – тракторами, погрузчиками, комбайнами, для устройства в компанию. Среди учащихся есть девушки. Как считаете, может ли девчонка потянуть такую работу?

- Потянет, сложностей особо на такой технике нет, а так, если есть желание, стремление, то всему можно научиться и научить. Если они хотят работать, то почему бы и нет. Хорошо, что компания даёт такую возможность.

 - Расскажите, как пришли в «Мираторг»?

- У меня было девять лет опыта работы в совхозе, в 2017 году я устроился в «Мираторг». Ферма, на которую я в начале пришёл, открылась ещё в 2015 году. Совхоз развалился, работать надо было. Тогда не было объявлений о вакансиях,  о работе узнавали по знакомым. Нашёл телефон отдела кадров, позвонил, устроился и сразу попал в кормоотряд на кормоуборочный комбайн.  

- Как было с адаптацией?

-  Легко, потому что желание было, был интерес. Да и на новой импортной технике. Раньше в совхозе были «Беларусы», а здесь техника лучше, надёжнее, а работа, она везде -  работа.  Сейчас все из совхоза здесь  работают, в «Мираторге». Считай, все свои.

- И как трудится сегодня в механизации?

- Работа увлекает, если ты её не боишься: на этом ехать не хочу, на этом не буду. Садишься и делаешь! Нужен такой подход. Поэтому я отработал на разных операциях, тракторах, прицепном оборудовании. После первого урожая в 2017 году меня закрепили за фермой «Холмовая». Потом перевёлся на  ферму  «Стайки».  Здесь сейчас и работаю. Эта ферма ближе к дому. Сейчас в сезон я в кормоотряде, идёт уборка кукурузы.  Продлится в зависимости от погоды.  Погода не дается в этом году, работу всем подпортила. Зимой будем заниматься кормлением на фермах, оно механизировано.

- Какие условия труда?

- Вся работа хороша, переработал на разных операциях, и меня всё вполне устраивает. Позитивно: и по питанию, и зарплата. Всё слажено.

 - Что считаете важным в своём деле?

- Стараюсь делать работу добросовестно и качественно. Не как получается, а качественно. Если делать, то делать хорошо. А если не хорошо, то лучше и не начинать.

 

Высокая зарплата и жильё, уверенность в завтрашнем дне и надёжность. Крупнейший агрохолдинг в России «Мираторг» приглашает на работу в  Калужской области операторов и механизаторов, водителей и инженеров по ремонту сельхозтехники.

Узнай об этих и других вакансиях по телефону: 8-980-319-20-00.

«Мираторг» – мы одна страна!

 

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Опубликовано: 24.11.2022 12:06 0 262
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