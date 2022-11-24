В Калуге собираются вырубить деревья в Березуйском овраге

В Калуге началось общественное обсуждение проекта по сохранению Каменного моста. В четверг, 24 ноября, об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Проектная документация и акт экспертизы размещены на сайте управления. Предложения и замечания будут принимать до 13 декабря.

- Проектная документация получила положительное заключение государственной историко-культурную экспертизы, - пояснил Евгений Чудаков. - Проектом предусматриваются работы по расчистке склонов оврага от поросли деревьев. Восстановление кирпичных конструкций моста. Проведение ряда инженерных мероприятий по отводу вод с дорожного полотна и стекающих по склонам дождевых потоков. Устройство подвесного мостового желоба с организованным отводом сточных вод в ливневую канализацию.

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