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«Цифровая Россия» расширяет возможности импортозамещения ИТ-технологий в регионе

Опубликовано: 24.11.2022 10:05 0 404
«Цифровая Россия» расширяет возможности импортозамещения ИТ-технологий в регионе

В областном центре прошёл IV межрегиональный форум «Производственная кооперация и импортозамещение». Встреча представителей IT сообщества региона, в формате круглого стола, состоялась на площадке Торгово-промышленной палаты Калужской области. Мероприятие возглавили региональный координатор проекта «Цифровая Россия» Михаил Дмитриков, и председатель общественного совета Артем Желтиков. Члены совета, вместе с представителями министерства цифрового развития и IT-компаний региона обсудили перспективы развития и проблемы в отрасли. Предоставили актуальные на сегодняшний день готовые проекты программно-аппаратных комплексов в направлении: интерактивного контроля безопасности общественных мест и учреждений на основе искусственного интеллекта, онлайн мониторинга состояния окружающей среды и сточных выбросов промышленных производств, анализа состояния компьютерных сетей и оборудования. Представители крупных производственных компаний высказали свою заинтересованность в сотрудничестве с разработчиками программного обеспечения. В рамках форума прошли предварительные переговоры между сторонами.

Также собравшиеся приняли решение о проведении совместного мероприятия Калужского «ИКТ Кластера» и партийного проекта «Цифровая Россия», целью которого будет создание свободной площадки по презентации проектов, требующих финансирования, поддержки и сопровождения. Обсудили возможность встречи членов Совета региональной «Цифровой России» и представителей агентства развития бизнеса региона. На ней стороны планируют рассмотреть возможность расширения методов информирования калужских айтишников по участию в региональных и федеральных программах, а также в содействии IT-бизнесу.

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Опубликовано: 24.11.2022 10:05 0 404
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