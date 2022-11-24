В Калуге назвали пять вакансий с самыми высокими зарплатами

В четверг, 24 ноября, сервис SuperJob опубликовал данные о вакансиях с самыми высокими зарплатами в Калуге в текущем месяце.

Больше всего готовы платить начальнику центра управления сетями. На эту должность ищут сотрудника с высшим профильным образованием и релевантным опытом работы от пяти лет. Компания предлагает 151 тысячу рублей в месяц, ДМС и частичную оплату жилья иногородним.

На втором месте – вакансия управляющего столовой с зарплатой 89 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы в сфере общественного питания и водительские права категории «В». Работодатель предлагает компенсацию топливной карты, мобильной связи и предоставление жилья иногородним.

На третьем месте – управляющий магазином с зарплатой 85 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь знания торговых процессов и опыт управления персоналом. Компания обещает бесплатное оформление медицинской книжки и премии.

В пятерку вакансий с самыми высокими доходами также вошли врач функциональной диагностики с зарплатой от 75 тысяч рублей и инженера-монтажник с зарплатой от 70 тысяч рублей.

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