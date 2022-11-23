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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Опубликовано: 23.11.2022 15:39 0 209
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

С 1988 года 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2022 «Время для равенства!» (время, когда необходимо защитить здоровье каждого).

В этот день проводятся информационные мероприятия. Множество людей носят красную ленту — международный символ осведомленности, поддержки и солидарности с людьми, живущими с ВИЧ.  ВИЧ-инфицированные люди получают возможность высказаться по важнейшим аспектам своей жизни. Проводимые мероприятия обращают внимание граждан на текущее состояние дел в связи с эпидемией СПИДа.

В нашей стране противодействие распространению ВИЧ-инфекции входит в число государственных приоритетов.

В рамках Дня борьбы со СПИДом с 24 ноября по 01 декабря 2022 года в России пройдет очередная  Всероссийская Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ/СПИД».

Калужская область присоединяется к Акции СТОП ВИЧ СПИД! Мероприятия направлены на привлечение внимания населения к проблеме ВИЧ-инфекции, донесение важной для каждого информации - как не заразиться ВИЧ? куда обращаться, если это случилось? как относиться к близким и знакомым, которые живут с ВИЧ?

Задачи Акции - информирование населения о ВИЧ/СПИД и обследование граждан на ВИЧ с целью своевременной диагностики заболевания и начала терапии, предотвращения его дальнейшего распространения, повышение качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан.

В нашем регионе уже стартовали обучающие семинары-тренинги и вебинары для студентов, волонтеров и работающего населения.

Проводятся акции по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ «Убедись, что здоров, сдай тест на ВИЧ!» (по заранее согласованному с руководством организации графику).

Всегда активно участвует в просвещении населения о ВИЧ/СПИД библиотечная сеть нашего региона (выставки, лектории).

Внимание! Приглашаются все желающие!

28,29 и 30 ноября, а также 1 и 2 декабря с 14.00 до 16.00 в СПИД-центре - каб. 14 (Калуга, С.Разина,д.1, тел.57-81-27) состоятся акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию и  гепатит В. 15 минут – и готов результат.

Паспорт и полис ОМС не нужны (обследование анонимное и бесплатное), предусмотрена консультация специалиста СПИД-центра. Процедура  безболезненная и безопасная. Вся информация строго  конфиденциальна!

Приглашаем граждан с 23.11 22 по 01.12.22  принять  участие в on-line акциях  СПИД-центра в соц.сетях:



п/п		 Мероприятие, дата и время проведения Место проведения – страницы СПИД-центра В КОНТАКТЕ, ОДНОКЛАССНИКИ И САЙТ СПИД-ЦЕНТРА
1 ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»
старт  23 ноября в 10ч

vk.com/spidcentr

ok.ru/group/53369191792770

спидцентр-калуга.рф
2 КВИЗ-ПУТЕШЕСТВИЕ «ОБЩЕМИРОВАЯ ПРОБЛЕМА - ВИЧ»
24 ноября с 10.00ч до 12.00

vk.com/spidcentr

ok.ru/group/53369191792770

спидцентр-калуга.рф
3 ТВОРЧЕСКОЕ  СОСТЯЗАНИЕ «ТВОЕ МНЕНИЕ О ВИЧ»
(присылайте ваши фото, видео, стихи, рисунки)
с 24.11.22 – 01.12.22

vk.com/spidcentr

ok.ru/group/53369191792770

спидцентр-калуга.рф
4 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВИКТРИНА  В  КАРТИНКАХ «УГАДАЙ, ПРАВДА ИЛИ НЕТ?»
28 ноября с 10.00 до 12.00

vk.com/spidcentr

ok.ru/group/53369191792770

спидцентр-калуга.рф
5 ОНЛАЙН
кинотеатр /  библиотека/  новостной блок
«ВИЧ: Читай/ Думай/ Запоминай»
(старт 24 ноября  в 14:00, финиш 1 декабря  в 18:00)

vk.com/spidcentr

ok.ru/group/53369191792770

спидцентр-калуга.рф
6 Виртуальный флэшмоб «СТОП # ВИЧ# СПИД»
с 28 ноября  по 1 декабря
Присылайте или выкладывайте ваши фото с хэштэгом «СТОП# ВИЧ# СПИД»

vk.com/spidcentr

ok.ru/group/53369191792770

спидцентр-калуга.рф

 

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Опубликовано: 23.11.2022 15:39 0 209
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