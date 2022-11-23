Приглашаем сдать анализ на вич-Инфекцию и гепатит В

— Почему так важно своевременно узнать, есть вирусы гепатита или иммунодефицита в организме или нет?

— Потому что, узнав в самом начале болезни, что вирус уже находится в крови, можно остановить его размножение и предотвратить прогрессирование болезни, снизить риски летального

исхода и риски передачи другим людям, остановить распространение этих социально-­значимых заболеваний среди населения, сохранить свою семью, родить ребенка без ВИЧ…

Последние годы много выявляется пациентов с ВИЧ на последних, запущенных стадиях заболевания, когда высок риск летального исхода. Это обусловлено поздним обращением граждан для прохождения обследования на ВИЧ-инфекцию, ­кто-то отказывается от сдачи анализа крови на ВИЧ.

Поэтому всем рекомендуется не менее одного раза в год обследоваться на ВИЧ-инфекцию.

Шесть простых правил защиты от ВИЧ

1. Воздержание от половых контактов

Для того чтобы не заразиться ВИЧ, юношам и девушкам не надо торопиться начинать половую жизнь, стоит отложить эту важную составляющую до встречи со своим любимым человеком.

2. Тест на ВИЧ

При принятии решения вступить в половую связь со своим партнером, перед заключением брака и планируемым рождением ребенка будет лучше, если вы вместе заранее пройдете тест на ВИЧ — сделаете анализ крови на ВИЧ, так вы будете больше друг в друге уверены.

3. Верность

Обоюдная верность — 100% защита от ВИЧ!

Исключите случайные и беспорядочные половые связи.

4. Презервативы

При половых контактах используйте презервативы.

Лучше всегда иметь их при себе, это ответственность и забота о своем здоровье и здоровье партнера, забота о вашем будущем.

5. Нет наркотикам!

Внутривенное введение наркотика — один из способов заражения ВИЧ/СПИД. Употребление психоактивного вещества иным путем (спайс, соль, таблетки и др.) способствует снижению самоконтроля, неадекватному восприятию действительности, растормаживает поведение, что часто приводит к случайным половым связям и к заражению ВИЧ-инфекцией уже половым путем.

6. Личная гигиена

Используйте индивидуальные бритвы и маникюрные принадлежности, зубные щетки.

Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД

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