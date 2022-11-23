В Калуге бюджет сохранит социальную направленность
22 ноября состоялось заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина Сотскова.
Депутаты рассмотрели основные параметры бюджета Калуги на 2023 год.
Доходы бюджета планируются в сумме 16 млрд. 64 миллиона рублей.
Объем безвозмездных поступлений составит 9 млрд. 545 миллионов рублей.
Расходы запланированы в сумме 16 млрд. 64 миллиона рублей.
Резервный фонд Городской Управы составит 20 миллионов рублей.
Дефицит и профицит бюджета отсутствуют.
Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, на социально-культурную сферу выделяется 11 млрд. 466 миллионов рублей или 71,4 % от общего объема расходов.
- Далее проект бюджета будет рассмотрен на публичных слушаниях и в первом чтении, будут внесены необходимые поправки со стороны депутатского корпуса. В середине декабря планируется окончательно утвердить бюджет Калуги на 2023 год, – сообщил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
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