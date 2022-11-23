В Калуге за день родились две двойни

Во вторник, 22 ноября, в Калуге в Перинатальном центре родились две двойни, сообщили врачи этого учреждения.

У одной из калужанок родились две девочки, у другой – два мальчика. Женщины рожали сами, операция не понадобилась.

Все произошло во время дежурства одной и той же бригады медиков.

Как отметили в Перинатальном центре, женщины и дети чувствуют себя хорошо.

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