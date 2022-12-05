Как долго сохраняется эффект от блефаропластики?

Если глаза считаются зеркалом души, то веки - это отражение прожитых лет. Когда распахнуть взгляд не помогают уже ни патчи, ни новая палетка теней, ни косметологические процедуры, в дело вступает пластика век. Обо всём, что вы хотели узнать о блефаропластике, мы поговорили с реконструктивно-пластическим хирургом сети клиник «Астро» Цыганковой Наталией Андреевной.



- Наталия Андреевна, какие бывают варианты блефаропластики?

- В классическом варианте блефаропластики мы убираем избыток лишней кожной складки, в расширенном - избыток круговой мышцы. Разница между наружным и внутренним углом глаза, если провести линию, составляет 4 мм. С годами наружный угол глаза опускается и становится более блёклым, длина той самой линии меняется. Иногда наблюдается асимметрия разрезов глаз, что может сигнализировать о скрытом птозе - опущении века. Чтобы это изменить, мы проводим липофилинг (хирургические манипуляции по перемещению жировой клетчатки, например, в наружную часть брови), удаляем грыжевые пакеты, или проводим фиксацию латерального кантуса (внешних уголков глаз). То, какой именно вариант блефаропластики будет у конкретного пациента, всегда определяется индивидуально.

- Когда можно оценить окончательный результат блефаропластики?

- Все пластические операции оцениваются хирургами не раньше, чем через полгода, но пациент видит улучшения уже через месяц. Синяки и отёки после операции держатся 2 недели. Но лёгкая припухлость и покраснение век формируют так называемый заплаканный взгляд, который будет спутником пациента ещё 2-3 недели. Сроки реабилитации зависят от вида операции. При классической пластике век окончательный результат виден через 3-4 недели, при операции удаления грыжевых мешочков методом проколов через конъюнктиву - уже через 2 недели. Если же выполняются расширенные варианты блефаропластики при малярных (скуловых) мешочках, то пациенту придётся подождать до 5 недель. Каждый организм неповторим, поэтому сроки восстановления индивидуальны и зависят от многих факторов: возраста, хронических заболеваний. Например, синячки после операции чаще появляются у больных гипертонической болезнью и курильщиков. Причем у женщин реже, чем у мужчин. Всё потому, что свёртывающая система женщин привыкла к ежемесячным кровотечениям и при небольших операциях работает в «штатном» режиме.

- Как долго сохраняется эффект после блефаропластики верхних или нижних век?

- Чаще всего на консультации я называю срок от 5 до 10 лет. Мои пациенты приходят на повторную консультацию в среднем через 7 лет, но обсуждаем мы чаще всего проблемы уже с другими частями лица: опущение лба, щёк, шеи. Веки на тот момент беспокоят их редко, они хотят улучшить всё, что вокруг. Но надо понимать, что все индивидуально.

- А сколько длится эффект после круговой и трансконъюнктивальной блефаропластики?

- Трансконъюнктивальная блефаропластика - это операция молодых пациентов с менее выраженными симптомами старения и с особенностями анатомического строения лица. О чем идет речь? Глазница - костная пещерка, в которой располагаются глазные яблоки, - выстлана жировой прослойкой, как вата, лежащей между глазом и косточками орбиты. Но у некоторых эта пещерка имеет большой вход, и часть жировой клетчатки с возрастом начинает перемещаться, становясь заметной. Это происходит, когда ослабевают поддерживающие мышцы, связки и орбитальная перегородка и задерживается жидкость в организме (например, при дефиците гормонов щитовидной железы или перед менструацией). Устранив избыток жировой грыжи, мы обеспечиваем отсутствие отёка, но с годами всё равно появляются возрастные изменения - избыток кожи, круговой мышцы глаза, морщинки и борозды в зоне перехода века в щеку, а с опущением лица - малярные мешочки. Тогда операцию можно делать повторно. Обычно эффектом можно наслаждаться от 5 до 7 лет.

- А что происходит по истечении названных сроков?

- Как правило, пациенты долгие годы довольны результатами операции и отмечают, что даже через много лет грыжи не возвращаются. Как я уже сказала выше, приходят за операциями на других зонах лица. Например, с годами меняется взгляд - становится как будто из-под бровей, это происходит из-за опущения тканей лба. Или появляются «грустные уголки» - результат опущения тканей височной области. Самая распространённая фраза, которую я слышу на приёме: «Доктор, я вижу, что «поплыло» лицо, что-то нужно делать». К сожалению, старение - это хроническая болезнь. И периодически надо проходить курс лечения.

- Почему у кого-то эффект от операции «исчезает» раньше? Что влияет на «продолжительность» результата?

- Длительность эффекта зависит от качества ткани. Как говорят хирурги, «мы работаем с материалом заказчика». Качество кожи, плотность связочного аппарата, особенность костного соотношения орбит и мягких тканей определяют то, как быстро будет стареть организм. Плотная, толстая кожа, которая передаётся генетически, стареет медленнее. Но, например, ткани курильщиков и при такой коже кровоснабжаются хуже, чем у некурящих, и поэтому изнашиваются быстрее. Плотность ткани зависит и от гормональных изменений. Но, несмотря ни на что, эффект от операции сохраняется не меньше 5-7 лет. И это отнюдь не маленький срок. Примерно столько же держится эффект после качественного ремонта в квартире. Если вы бережно относитесь к тому, что сделано ремонтной бригадой, результаты будут радовать вас дольше.

- Можно ли делать блефаропластику повторно?

- Бытует мнение, что эту операцию выполнять повторно нельзя. Но на самом деле есть несколько вариантов ответа на этот вопрос. Если пациенту была проведена трансконъюнктивальная блефаропластика, то, скорее всего, через 5-7 лет он обратится для устранения… нет, не грыж, а морщинок и избытка кожи.

Через какое-то время после классической блефаропластики может потребоваться лифтинг лба, виска или бровей. Иногда спустя годы после классической блефаропластики пациенты замечают появление малярных мешочков. И в таком случае мы можем выполнить расширенную блефаропластику с миопексией - резекцией малярного мешка, подтяжкой мышцы. Скорее всего, это будет минимальная коррекция лёгких избытков век.



* Классическая блефаропластика верхних век подразумевает удаление избытка кожи и выступающей жировой ткани (жировых «грыж») через разрезы, выполненные вдоль естественных складок в области верхних век.



При трансконъюктивальной блефаропластике —миниатюрные разрезы (проколы) располагаются по внутренней части века (конъюктивы) и, таким образом, остаются невидимы для окружающих. Благодаря этому у трансконъюктивальной блефаропластики есть преимущества в виде абсолютно незаметных рубцов и более коротким сроком реабилитации после операции.



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