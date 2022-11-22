В Калуге найден живым пропавший 14-летний мальчик

Во вторник, 22 ноября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что в Калуге найден 14-летний мальчик, о пропаже которого мы рассказывали накануне.

- Найден, жив! Всем спасибо за репосты, - написали волонтеры.

О подростке ничего не было известно с 10 ноября.

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