История успеха: как свободно говорить по-английски

Ровно три года назад в Калуге открылся языковой центр «Диалог», который очень быстро стал популярным.

Создатель этого успешного проекта Екатерина АРАВИЙСКАЯ сделала ставку на европейскую систему, которая помогает снять языковой барьер и свободно заговорить по-английски.

- Екатерина, с чего всё началось, почему вы решили заняться преподаванием английского языка?

- Иностранные языки меня привлекали с детства. Казалось, что знание двух и более языков сделает тебя сверхчеловеком. Особенно мне нравился английский. И я мечтала его преподавать. Поэтому сразу после школы поступила в педагогический университет на ин.яз. Мои педагоги удивлялись, как быстро я нахожу подход к ученикам, даже к тем, которые изначально приходят на занятия без всякого желания. Думаю, этот талант достался мне по наследству от прадедушки. У него были великолепные педагогические способности.

- В какой момент возникла идея открыть в Калуге языковой центр?

- В студенческие годы у меня выработался свой стиль преподавания. Мои педагоги говорили, что вряд ли мне подойдет профессия обычного учителя. Однако получив диплом, я устроилась работать в школу, и на занятиях пыталась применять всё то, что знала о коммуникативной методике. Но, к сожалению, школьная программа не заточена под это. Было сложно, часто опускались руки. Спустя три года поняла, что в школьной системе мне тесно, я могу больше. Так и зародилась мечта открыть свой языковой центр, где можно было бы научить людей свободно общаться на английском. Но в то время мне не хватило уверенности.

- Как шли к мечте?

- Я усиленно занималась английским, посещала множество курсов для преподавателей, там поняла, что языковой барьер у нас в голове и его не так просто преодолеть. Началось психологическое погружение в тему. Затем я решила, что необходимо получить англоязычное образование и поехала на стажировку в Английскую языковую школу в Брайтоне. Это дало мне колоссальный опыт и подтвердило желание сделать упор на разговорную речь. Во время обучения в Англии я дистанционно заключила договор, сняла офис в Калуге и начала подготовку к открытию языкового центра. Он заработал в ноябре. Учебный год уже начался, но я была на таком подъеме, что не хотела откладывать свою мечту ещё на год. Мне не терпелось как можно быстрее принять студентов и делиться знаниями, применить на практике всё, чему научилась в Англии.

- Почему для стажировки вы выбрали Англию, а не Америку?

- Великобритания - родина английского языка, поэтому британский язык, можно сказать, самый правильный. Он лежит в основе всех других вариантов, а не наоборот. Поэтому, зная британский английский, можно комфортно себя чувствовать в большинстве англоязычных стран. В чём я убедилась на личном опыте.

- Как вы строите занятия в вашем языковом центре?

- Можно годами изучать язык, но не говорить на нём, поэтому мы с первых же занятий выстраиваем коммуникацию. Учим не только писать, но и свободно говорить на английском. И если вы спросите моих студентов, боятся ли они английского, все без исключения ответят - нет. На занятиях я создаю комфортную лёгкую атмосферу, и учащиеся незаметно для себя начинают свободно общаться. Языковой барьер стирается. Для этого есть эффективные приемы, которыми я владею. Я делаю всё, что в моих силах, чтобы ребята взглянули на изучение английского языка по-другому.

- Вашему центру уже три года, расскажите о своих успехах?

- На наших занятиях уютная и домашняя атмосфера, поэтому на обучение ребята ходят с огромным удовольствием - этим мы и уникальны. И самое главное, мы смогли достичь цели: развивать разговорную речь без языковых барьеров. За три года к нам на обучение пришло множество студентов разного возрастов и уровня знаний. В каждого из них вложена частичка моей души. И я счастлива слышать благодарности от учеников и их родителей. Люблю свою профессию. И когда приходят новые ученики со словами: «Нам вас рекомендовали, вы точно научите говорить», понимаю, что выбрала правильный путь. Но, конечно, важно движение вперед. Постоянно совершенствуемся, работаем по современным программам.

- Каким в будущем вы видите свой центр?

- Я давно мечтаю о расширении, хочу увеличить штат и найти сильных учителей, надеюсь на успех.

- Расскажите, как попасть к вам на обучение?

- Достаточно написать в ватсап по номеру: 8-910-706-67-09.

Мы находимся по адресу: г. Калуга, ул. Ленина 73, 3 этаж, офис 28А. Присоединяетесь!

https://vk.com/dialoguelanguagecentre

Фото: И.А. Михайлов.

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