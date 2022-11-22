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Губернатор попросил калужан не выходить на улицу из-за погоды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.11.2022 14:26 0 292
Губернатор попросил калужан не выходить на улицу из-за погоды

Днем во вторник, 22 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал ситуацию, которая сложилась в регионе после ледяного дождя.

- На основных магистралях ситуация нормальная, - отметил Шапша. - Но пробок все равно не удалось избежать и на трассах, и в населенных пунктах. Главное сейчас на дорогах быть предельно внимательными, не торопиться, уважать других участников движения.

Он подтвердил появившуюся ранее информацию об отключении электричества в пяти районах. Там работают аварийные бригады.

Также губернатор попросил жителей без необходимости не выходить на улицу.

- Прошу калужан сегодня максимально сократить перемещения, без особой необходимости лучше не выходить на улицу, - подчеркнул губернатор. - Не подвергайте себя риску. Все, кому пришлось пройти пешком хотя бы несколько метров, ощутили на себе, как скользко. Особенно людей старшего поколения прошу оставаться дома. 

Для помощи нуждающимся работает волонтерский штаб. Позвонить в Калуге можно по номеру 200-165.

Глав администраций Шапша попросил мониторить ситуацию и быстро реагировать на обращения людей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.11.2022 14:26 0 292
Тэги: общество погода ледяной дождь область владислав шапша
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