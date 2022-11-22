В Калуге потренируются искать сбежавших опасных преступников

В четверг, 24 ноября, рядом с деревней Пучково в Калуге пройдут учения регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики будут отрабатывать розыск особо опасных преступников, которые сбежали из-под охраны.

В учениях также поучаствуют сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции.

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