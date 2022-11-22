В Калуге 120 рабочих вышли убирать тротуары

В Калуге по состоянию на 11:30 утра во вторник, 22 ноября, уборкой тротуаров, пешеходных переходов, остановок и лестниц занимаются 120 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

Задействованы также 17 тракторов.

Городская управа опубликовала круглосуточный телефон диспетчерской, куда можно обращаться с жалобами - 8 800 450 10 02.

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