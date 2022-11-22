В калужском травмпункте пока не наблюдается ажиотажа

Утром во вторник, 22 ноября, тротуары и дворы Калуги покрылись коркой льда. Усилий коммунальщиков пока не хватает, чтобы быстро справиться с последствиями. В соцсетях наши читатели пишут, что в травмпункте сегодня будет очередь. А что там творится сейчас?

Как рассказали нам в Больнице скорой медицинской помощи, пока количество посетителей травмпункта не превышает средних значений.

Впрочем, врачи не расслабляются, так как по их опыту в гололедицу больше всего пострадавших приходит в обеденное время.

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