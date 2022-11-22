В Калужской области отменили часть школьных автобусов

Утром во вторник, 22 ноября, из-за ухудшения погодных условий в Калужской области часть школьных автобусом пришлось отменить. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

- В связи с ухудшением погодных условий в Калуге и ряде муниципальных районов временно отменено движение школьных автобусов, - говорится в заявлении министерства. - Просим отнестись к данной ситуации с пониманием. Безопасность перевозок детей превыше всего! О возобновлении движения вас проинформирует администрация школы

Напомним, после ледяного дождя в Калуге тяжело передвигаться на тротуарах. Улицы встали в пробках, цены на такси поднялись в пять раз.

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