В Калужской области родилось на 38% больше двоен

С января по октябрь 2022 года в Калужской области родились 86 двоен. Это на 38,7% больше, чем за 10 месяцев прошлого года, сообщили в понедельник, 21 ноября, в региональном загсе.

В 2021 году с января по октябрь было 62 двойни.

За октябрь нынешнего года у шестерых калужанок родилось сразу два ребенка.

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