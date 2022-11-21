В Калужской области 5,3% работников получают больше 100 тысяч рублей в месяц

В понедельник, 21 ноября, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг о неравенстве зарплат в регионах России. Авторы устанавливали, какая доля работников получает в месяц меньше 20 тысяч рублей, а какая – больше 100 тысяч рублей.

Калужская область заняла 29 место. В нашем регионе больше 100 тысяч рублей получает 5,3% работников, меньше 20 тысяч – 16%. Преобладают зарплаты из диапазона от 25 до 52 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.

Из соседей Калужскую область опередили только Москва (пятое место) и Московская область (16 место).

Лидерами рейтинга оказались Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округи. Там больше 100 тысяч в месяц у более 40% работников, а меньше 20 тысяч – у 1,5%.

В Калмыкии и Ингушетии, замкнувших рейтинг, больше 100 тысяч получают 1,3%, а меньше 20 тысяч – более 30%.

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