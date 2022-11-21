В Калужской области нарастает кадровый голод

В октябре на одну вакансию в Калужской области приходилось 4,1 резюме. Тенденция на снижение количества соискателей работы наблюдается с июля, сообщается в исследовании ресурса HeadHunter, опубликованном в понедельник, 21 ноября.

- Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе, - пояснили специалисты. - В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными.

По мнению авторов исследования, в Калужской области постепенно нарастает кадровый голод.

Наибольший дефицит специалистов наблюдается в семи отраслях. Вакансий там больше, чем резюме: «Медицина, фармацевтика», «Банки, инвестиции, лизинг», «Рабочий персонал», «Домашний персонал», «Добыча сырья», «Консультирование» и «Государственная служба, некоммерческие организации».

Самая высокая конкуренция – среди юристов. В этой сфере на одну вакансию приходится почти 10 резюме.

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