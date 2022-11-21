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В Калуге засняли редкую сову

Дмитрий Ивьев , Фото: Юрий Галченков.
Опубликовано: 21.11.2022 11:33 1 574
В Калуге засняли редкую сову

В Калуге на территории бора сфотографировали воробьиного сычика. Это самая маленькая сова, обитающая в нашем регионе.

Фото сделал известный орнитолог, начальник отдела регионального минприроды Юрий Галченков.

- Вообще совы и сычи считаются ночными птицами, но в осенне-зимний период они активны и днем, - приводит слова Галченкова министерство природных ресурсов и экологии.

Размер совы – около 16 сантиметров. Хищная птица интересна тем, что делает запасы на зиму. Как рассказал орнитолог, в одной из таких кладовых однажды нашли 28 мышей. 

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Дмитрий Ивьев , Фото: Юрий Галченков.
Опубликовано: 21.11.2022 11:33 1 574
Тэги: общество животные юрий галченков
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