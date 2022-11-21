В Калуге засняли редкую сову
В Калуге на территории бора сфотографировали воробьиного сычика. Это самая маленькая сова, обитающая в нашем регионе.
Фото сделал известный орнитолог, начальник отдела регионального минприроды Юрий Галченков.
- Вообще совы и сычи считаются ночными птицами, но в осенне-зимний период они активны и днем, - приводит слова Галченкова министерство природных ресурсов и экологии.
Размер совы – около 16 сантиметров. Хищная птица интересна тем, что делает запасы на зиму. Как рассказал орнитолог, в одной из таких кладовых однажды нашли 28 мышей.
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