В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16,2%
За неделю, с 14 по 20 ноября, в Калужской области врачи зафиксировали 7109 случаев ОРВИ. Это на 16,2% больше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Пациентов стало больше во всех возрастных категориях.
Но в целом заболеваемость на 2,1% ниже пороговых значений.
В больницы с ОРВИ попали 52 жителя Калужской области.
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