В Калуге пропавшего 14-летнего мальчика ищут с 10 ноября
В Калуге пропал 14-летний Дмитрий Малов. В понедельник об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Последний раз мальчика видели 10 ноября.
Пока нет данных, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы:
- Рост – 190 см,
- Худощавый,
- Темно-русые волосы,
- Серые глаза,
- Темно-зеленая куртка с белыми рукавами,
- Сиреневая толстовка,
- Черные брюки,
- Белые кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем подростке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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