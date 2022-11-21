В Калуге пропавшего 14-летнего мальчика ищут с 10 ноября

В Калуге пропал 14-летний Дмитрий Малов. В понедельник об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз мальчика видели 10 ноября.

Пока нет данных, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы:

Рост – 190 см,

Худощавый,

Темно-русые волосы,

Серые глаза,

Темно-зеленая куртка с белыми рукавами,

Сиреневая толстовка,

Черные брюки,

Белые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем подростке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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