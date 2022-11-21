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Калужские студенты победили во всероссийском конкурсе

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.11.2022 06:21 0 320
Калужские студенты победили во всероссийском конкурсе

Восемь студентов среднего профессионального образования из Калужской области победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом 20 ноября сообщил губернатор Владислав Шапша.

Анастасия Соловьева, Евгения Курганова, Яна Токарева, Дарья Троицкая и Даниил Макеечев учатся в Калужском техническом колледже. Анна Брыксина – в Калужском колледже народного хозяйства и природообустройства, Светлана Кузнецова – в Калужском базовом медицинском колледже, Дарья Зеленова – в Калужском областном колледже культуры и искусств.

На финал конкурса в Нижний Новгород приехали 600 студентов со всей России. 

Пять калужских победителей получат гранты по миллиону рублей, еще трое - по 200 тысяч рублей. 

- Эти средства молодые люди смогут направить на обучение или открытие своего дела, - пояснил губернатор. - Поздравляю с победой наших студентов и их наставников. Это результат большого совместного труда.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.11.2022 06:21 0 320
Тэги: общество область
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