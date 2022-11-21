Калужский бюджет увеличат за счет безвозмездных поступлений, роста зарплат и акцизов на пиво

В понедельник, 21 ноября, состоялась очередная планерка губернатора. Министр финансов региона Валентина Авдеева отчиталась об изменениях в проекте бюджета Калужской области на 2023 год.

Доходы вырастут на 5,148 миллиарда рублей. На чуть большую сумму вырастут и расходы.

В итоге доходы бюджета составят 83,755 миллиардов. А расходы – 92,724 миллиарда рублей.

При этом дополнительно из федерального бюджета будут выделены 3,157 миллиарда.

Также доходы бюджета увеличатся за счет налога на доходы физических лиц.

— Это произойдет за счет увеличения темпов роста фонда начисленной заработной платы, - отметила Валентина Авдеева. - Также произойдет увеличение поступлений акцизов на пиво и жидкую сталь.

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