В Калуге за неделю родился 81 ребенок

За последнюю неделю, с 14 по 19 ноября, в Калуге родился 81 ребенок. Среди них было 43 мальчика и 38 девочек, сообщили в городском загсе.

У одной из калужанок родилась двойня.

Среди редких имен у новорожденных отмечены следующие: Нина, Тамара, Ирма, Ника, Анатолий и Спартак.

Также за неделю в Калуге сыграли 58 свадеб.

С начала года в Калуге на свет появились 3584 ребенка. Заключены 2614 браков.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.