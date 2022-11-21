В Калуге за неделю родился 81 ребенок
За последнюю неделю, с 14 по 19 ноября, в Калуге родился 81 ребенок. Среди них было 43 мальчика и 38 девочек, сообщили в городском загсе.
У одной из калужанок родилась двойня.
Среди редких имен у новорожденных отмечены следующие: Нина, Тамара, Ирма, Ника, Анатолий и Спартак.
Также за неделю в Калуге сыграли 58 свадеб.
С начала года в Калуге на свет появились 3584 ребенка. Заключены 2614 браков.
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