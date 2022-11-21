В Калуге ожидается морозная погода и небольшой снег

В понедельник, 21 ноября, в Калужской области сохранится морозная погода.

Температура воздуха составит около - 4 градусов.

Будет облачно. В течение дня будет идти небольшой снег. Порывы ветра – до 8 м/с.

По народным приметам, если лужи замерзли и небольшие водоемы покрыты льдом, то декабрь будет холодным.

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