В Калужской области 11 человек выздоровели от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксировано 29 новых случаев коронавируса, сообщили в воскресенье, 20 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Три человека с ковидом попали в больницу. Выздоровели 11 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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