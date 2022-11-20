Жителей Калужской области призывают подкармливать птиц и участвовать в конкурсе
В воскресенье, 20 ноября, правительство Калужской области объявило об акции «Покормите птиц зимой».
Желающие участвовать должны оставить заявку и прикрепить к ней фото или видео того, как вы подкармливаете пернатых. Организаторы оценят и оригинальность исполнения. Допускаются тематические комиксы из 4-8 картинок.
Победителей ждут ценные призы, а все участники получат дипломы.
Итоги конкурса объявят 1 апреля.
Подробности:
+7 (4842) 22-61-66 – нацпарк «Угра»
+7 (4842) 41-05-66, доб. 701 – Дирекция парков
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!