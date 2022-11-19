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«Молодые львы» сразились в турнире по кёкусинкай каратэ в Калуге

Ирина Будникова
Опубликовано: 19.11.2022 18:00 0 274
«Молодые львы» сразились в турнире по кёкусинкай каратэ в Калуге

В субботу, 19 ноября, в Калуге в СК «Динамо» 200 спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет сразились в турнире по кёкусинкай каратэ под названием «Молодые львы». Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Калужской области.

- Этот турнир популярен и собирает множество участников, жёсткий спарринг воспитывает и закаляет характер, - поделился своим мнением один из организаторов соревнований депутат Дмитрий Зубов. - Поэтому мы за спорт и призываем заниматься им на постоянной основе. В соревнованиях принимают участие совсем маленькие спортсмены, это позволяет им расти сильными и смелыми, готовиться к взрослой жизни, помогает преодолеть себя, стать сильнее, проверить чего они добились тренировками за  прошедший год.

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Артамонов также помог организовать соревнования:
- Мы продолжаем оказывать необходимую помощь юным спортсменам. Каждый из участвующих в этом турнире ставит перед собой конкретные цели и стремится к их выполнению. Каратэ помогает выработать такие полезные качества, как смелость, упорство, умение побеждать, воспитывает благородство, уважение к противнику и стремление к самосовершенствованию.

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Ирина Будникова
Опубликовано: 19.11.2022 18:00 0 274
Тэги: спорт каратэ дети
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