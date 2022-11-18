В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

С 17 ноября билайн объявил «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров по скидкам до 50%.

В акции участвует продукция таких компаний, как Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения акции — «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.

Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать по ссылке beeline.ru/black-friday-v-beeline

beeline.ru

LatgC8wJh

Реклама.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.