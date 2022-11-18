В Калуге ищут доноров крови для 10-летнего мальчика
В пятницу, 18 ноября, волонтеры сообщили о поисках доноров крови для 10-летнего Эмиля Мочалкина.
Ребенок лечится от острого лейкоза в отделении гематологии в детской областной больнице в Анненках.
Эмилю нужны тромбоциты В(III)+.
Сдать кровь в Калуге можно по будням на станции переливании на улице Горького, 71 с 8:00 до 13:00.
Ранее мы уже рассказывали в октябре о поисках доноров для этого ребенка.
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