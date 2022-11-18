В Калужской области создают региональное отделение Всероссийского движения детей и молодежи

Региональное отделение Всероссийского движения детей и молодежи будет создано в Калужской области. Его возглавит Денис Миронов, рассказал в пятницу, 18 ноября, губернатор Владислав Шапша.

- Он из Кирова, опыт, инициатива, успехи – все у парня есть, - прокомментировал глава региона. - Мы «молодежку» выделили в самостоятельное направление, продолжим и дальше поддерживать.

Шапша провел встречу с молодыми людьми.

- Интересно было услышать, каким видит новую организацию сама молодёжь, - заявил губернатор. - Сегодня на нашу встречу пришли участники «Большой перемены», «Юнармии», РСМ, РДШ, волонтерских организаций. Ребята говорят, что молодежь может активнее участвовать в жизни страны. Все возможности для этого есть.

По его словам, в Калужской области общественной деятельностью занимается порядка 110 тысяч молодых людей.

- Новое всероссийское движение объединит все направления и станет массовой молодежной организацией, - подчеркнул он.

Первый слет пройдет в Москве в декабре нынешнего года.

- С целями все предельно ясно и понятно: патриотизм, развитие лидерских качеств и полное самовыражение молодежи, - пояснил губернатор.

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