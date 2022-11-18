Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Участники конкурса «Моя мечта» получили призы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.11.2022 14:42 0 327

На этой неделе мы подвели итоги нашего конкурса, и сегодня призы нашли своих законных владельцев.

Напомним, чтобы принять участие в нем, требовалось снять видео или составить презентацию, в которой надо было рассказать о своей мечте. Мы отобрали три работы и за них началось читательское голосование.

Анна Евенок первым делом установит на выигранный ноутбук программы для фотомонтажа и продолжает копить на профессиональный фотоаппарат.

Милана пришла вместе с братом, о котором рассказывала в своей презентации.

Софии мы привезли планшет домой, и она тут же распечатала его и погрузилась в изучение.

Победителем стала Анна Евенок, которая получит ноутбук, а остальные два участника – Милана Курило и София Петрухина – планшеты.

Однако это еще не все. История Софии Петрухиной так запала нам в душу, что мы напросились к ней в гости, познакомились лично, побеседовали с ней и мамой и в ближайшее время расскажем вам об этой удивительной семье.

Следите за публикациями на kp40.ru!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.11.2022 14:42 0 327
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Поиск и выбор велосипеда
Кредиты и займы онлайн: как выбирать?
«Grizzly SMS» – ваш удобный сервис для верификаций по смс

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru