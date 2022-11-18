Участники конкурса «Моя мечта» получили призы

На этой неделе мы подвели итоги нашего конкурса, и сегодня призы нашли своих законных владельцев.

Напомним, чтобы принять участие в нем, требовалось снять видео или составить презентацию, в которой надо было рассказать о своей мечте. Мы отобрали три работы и за них началось читательское голосование.

Анна Евенок первым делом установит на выигранный ноутбук программы для фотомонтажа и продолжает копить на профессиональный фотоаппарат.

Милана пришла вместе с братом, о котором рассказывала в своей презентации.

Софии мы привезли планшет домой, и она тут же распечатала его и погрузилась в изучение.

Победителем стала Анна Евенок, которая получит ноутбук, а остальные два участника – Милана Курило и София Петрухина – планшеты.

Однако это еще не все. История Софии Петрухиной так запала нам в душу, что мы напросились к ней в гости, познакомились лично, побеседовали с ней и мамой и в ближайшее время расскажем вам об этой удивительной семье.

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