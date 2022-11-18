В Калуге женщину оштрафовали на 45 000 рублей за протест против мобилизации

В Калуге 35-летнюю женщину признали виновной по административной статье о дискредитации армии. В пятницу, 18 ноября, объединенная пресс-служба судов Калужской области сообщила, что областной суд оставил без изменения решение районного.

- Женщина, находясь в сквере им. В.И.Ленина в Калуге держала в руках плакат (лист бумаги) с надписью «нет моб(г)илизации» и демонстрировала его окружающим, - разъяснили в пресс-службе. - Тем самым гражданка совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, при этом ее действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Калужанку оштрафовали на 45 000 рублей. Решение суда вступило в силу.

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