В Калужской области продажи продуктов в ноябре снизились на 6,7%

За первую половину ноября объем продаж продуктов в Калужской области по сравнению с октябрем снизился на 6,7%. Такие данные с онлайн-касс в пятницу, 18 ноября, опубликовало правительство региона.

На 28,6% уменьшился объем продаж сахара, на 25,8% - соли, на 16,4% - картофеля, на 14,9% - сельди, на 14,5% - печенья.

В то же время на 13,1% увеличился объем потребления фруктов, на 10,4% - бобовых.

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