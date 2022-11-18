В Калужской области продажи продуктов в ноябре снизились на 6,7%
За первую половину ноября объем продаж продуктов в Калужской области по сравнению с октябрем снизился на 6,7%. Такие данные с онлайн-касс в пятницу, 18 ноября, опубликовало правительство региона.
На 28,6% уменьшился объем продаж сахара, на 25,8% - соли, на 16,4% - картофеля, на 14,9% - сельди, на 14,5% - печенья.
В то же время на 13,1% увеличился объем потребления фруктов, на 10,4% - бобовых.
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