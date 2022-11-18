Наш аудио-ТОП: 14-летняя девочка умерла на перемене, первоклашки раскрасили флаг ЛГБТ, а полиция поймала серийного насильника

Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 18 ноября, публикуем эпизод №11 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней и добавили неупомянутые ранее подробности.

Сегодня в выпуске:

1. 14-летняя девочка умерла на перемене в здании школы. Все произошло внезапно;

2. В Калужской области поймали серийного насильника. Более 10 лет он нападал на несовершеннолетних девушек на остановках;

3. На уроке «Разговоры о важном» школьникам поручили раскрасить флаг ЛГБТ. Первоклашки справились с заданием, чем вызвали негодование родителей;

4. Мужчина украл породистую собачку в поезде у попутчика. Одной из возможных причин кражи копы считают одиночество;

5. Без малого пяти тысячам человек интересно подсматривать за белками и птицами. Именно такое количество подписчиков насчитывает новый стрим из лесных кормушек.



Приятного прослушивания.

Слушайте 14-летняя девочка умерла на перемене в здании школы, а первоклашки раскрасили флаг ЛГБТ по заданию учителя. Что еще произошло на этой неделе? на Яндекс Музыке

Подкаст PROнеделю теперь доступен на площадке "Яндекс Музыка". Для его продвижения нам нужно набрать 100 лайков. Если вам нравятся PROновости, пожалуйста, пройдите по ссылке https://music.yandex.ru/album/23814712 и нажмите сердечко.



Сайт kp40.ru благодарит Дмитрий Кейль, Keil Records | Звукозапись | Сведение | и Студия звукозаписи "Machine Band" за помощь в записи подкаста!

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