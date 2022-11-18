Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Наш аудио-ТОП: 14-летняя девочка умерла на перемене, первоклашки раскрасили флаг ЛГБТ, а полиция поймала серийного насильника

Ирина Будникова
Опубликовано: 18.11.2022 10:00 0 456
Наш аудио-ТОП: 14-летняя девочка умерла на перемене, первоклашки раскрасили флаг ЛГБТ, а полиция поймала серийного насильника

Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 18 ноября, публикуем эпизод №11 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней и добавили неупомянутые ранее подробности.

Сегодня в выпуске:

1. 14-летняя девочка умерла на перемене в здании школы. Все произошло внезапно;
2. В Калужской области поймали серийного насильника. Более 10 лет он нападал на несовершеннолетних девушек на остановках;
3. На уроке «Разговоры о важном» школьникам поручили раскрасить флаг ЛГБТ. Первоклашки справились с заданием, чем вызвали негодование родителей;
4. Мужчина украл породистую собачку в поезде у попутчика. Одной из возможных причин кражи копы считают одиночество;
5. Без малого пяти тысячам человек интересно подсматривать за белками и птицами. Именно такое количество подписчиков насчитывает новый стрим из лесных кормушек.

Приятного прослушивания.

 


Подкаст PROнеделю теперь доступен на площадке "Яндекс Музыка". Для его продвижения нам нужно набрать 100 лайков. Если вам нравятся PROновости, пожалуйста, пройдите по ссылке https://music.yandex.ru/album/23814712 и нажмите сердечко.

Сайт kp40.ru благодарит Дмитрий Кейль, Keil Records | Звукозапись | Сведение | и Студия звукозаписи "Machine Band" за помощь в записи подкаста!

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Ирина Будникова
Опубликовано: 18.11.2022 10:00 0 456
Тэги: новости обзор подкаст proнеделю
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Поиск и выбор велосипеда
Кредиты и займы онлайн: как выбирать?
«Grizzly SMS» – ваш удобный сервис для верификаций по смс

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru