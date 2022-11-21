21 ноября в Калуге открыли новый мост через Оку

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 ноября.

1902 - в селе Калугово Мосальского района родился Михаил Григорьевич Молодиков (8(21).11.1902-1981). Будучи командиром взвода, лейтенант Молодиков форсировал Днепр, дошел до Берлина. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Молодикову Михаилу Григорьевичу 23.07.1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

1926 - 21-22 ноября - пребывание в губернии наркома по просвещению А.В.Луначарского. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1941 – в ночь на 21 ноября в оккупированной Калуге исчез обер-лейтенант Курт, ночевавший в доме №6 по Паровозному переулку. Он приезжал в этот дом для встречи с осведомителями, работавшими на гестапо. Тело найдено в овраге, недалеко от бойни (ныне ГАКО на ул. Баррикад) (из записной книжки В.Продувнова).

1954 – в дома калужан пришел природный газ (из записной книжки В.Продувнова).

1977 – калужский футбольный клуб «Локомотив» победив в финальной части чемпионата России, проходившего в городе Сочи, стал двукратным победителем первенства второй лиги (из записной книжки В.Продувнова).

2007 - в Калуге была открыта первая очередь нового моста через Оку. 22 ноября 2008 года центр города и Правобережье связала вторая очередь моста с вводом троллейбусного движения.

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