Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект закона об областном бюджете

В четверг, 17 ноября, на заседании сессии депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Доходы региональной казны в 2023 году составят 76 миллиардов 213 миллионов рублей. Эта сумма выше той, что озвучивалась ранее – на публичных слушаниях. Министр финансов Валентина Авдеева подчеркнула, что Калужской области из федерального бюджета дополнительно выделено 4 миллиарда 260 миллионов рублей.

Средства пойдут на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, стимулирование программ развития жилищного строительства, оказание помощи на основании социального контракта, реализацию программ формирования современной городской среды, объекты спортивной инфраструктуры, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение музеев и театров, обеспечение комплексного развития сельских территорий и многое другое.

Общий объем расходов на 2023 год прогнозируется в размере 80 миллиардов 938 миллионов рублей.

Расходы социальной направленности запланированы в объеме 50 миллиардов 192 миллионов рублей. Эта сумма составляет 62 процента от бюджета.

Расходы на реализацию нацпроектов составят 15 миллиардов 344 миллиона рублей.

На госпрограмму «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» направят 18 миллиардов рублей. Продолжится расширение сети образовательных организаций. Новые школы появятся в Калуге на улице Ермоловская и в Обнинске в микрорайоне Заовражье. Будут заключены концессионные соглашения на строительство школы в Людиново и двух школ в Калуге в микрорайонах Байконур и Комфорт Парк.

На реализацию программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» предусмотрено 11 миллиардов 908 миллионов рублей. На модернизацию первичного звена здравоохранения заложено 643 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрены средства на строительство поликлиники на Правобережье в Калуге за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета.

196 миллионов рублей запланированы на строительство двух больниц в Людиново и Козельске в рамках концессионного соглашения.

На обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами предусмотрен 1 миллиард 944 миллионов рублей.

На программу «Социальная поддержка граждан в Калужской области» направят более 7 миллиардов рублей. Наибольшая доля – это предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций льготным категориям граждан.

Расходы на дорожную отрасль равняются 7 миллиардов 838 миллионов рублей.

Валентина Авдеева, подчеркнула, что Калужская область в 2023-2025 годах сохранит свой статус региона - донора.

Председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев рассказал, какие поправки фракция «Единая Россия» подготовит ко второму чтению проекта закона об областном бюджете на следующий год.

- Принятие основного финансового документа в первом чтении – главный вопрос заседания сессии. С коллегами мы его внимательно посмотрели. Хочу еще раз сказать спасибо экономическому блоку за сбалансированность бюджета. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, все социальные направления сохранены, - сказал спикер Парламента, комментируя итоги заседания. - Традиционно наша фракция будет подавать поправку об увеличении финансирования по программе «Чистая вода» на 150 миллионов рублей. В этом году мы также готовим поправку об увеличении на 200 миллионов рублей выделяемых сумм на приобретение лекарств для льготных категорий граждан.

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