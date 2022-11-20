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20 ноября родился переводчик Николай Любимов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.11.2022 07:50 0 243
20 ноября родился переводчик Николай Любимов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 ноября.

1797 – «С 20 на 21 число на Оке стал лед». (Из записок купца Губкина)

20.11(2.12).1805 – русский военный, унтер-офицер Азовского мушкетёрского полка, умерший в плену от ран, полученных в битве при Аустерлице калужанин Семен Артамонович Старичков спас полковое знамя в Аустерлицком сражении. Согласно официальной версии, изложенной в январе 1806 года М.И.Кутузовым,  в плену Старичков сохранил одно из знамён полка и перед смертью передал его рядовому Чайке, который сумел вернуть его в расположение русской армии. Александр I благодарил калужан за призрение семьи унтер-офицера. В 1866 г. знамя передано в Калужский кафедральный собор.

1892 – ряд источников указывает, что в этот день в Юхнове родился будущий геолог Михаил Петрович Русаков (8(20).11.1892-24.10.1963, Москва). В честь М.П. Русакова назван минерал - русаковит, водный феррованадат. Русаков награжден тремя орденами, а также медалями.

1912 - родился Николай Михайлович Любимов (7(20).11.1912-1992), ставший известным русским переводчиком Шиллера, Рабле, Пруста, Сервантеса, литературным критиком, автором многотомных мемуаров, лауреатом Государственной премии СССР (1978). Детские и юношеские годы провел в уездном городке Перемышле Калужской губернии (1912-1932). На малой родине Николая Михайловича 11 июня 2022 г. ему был открыт памятник. Главный архитектор Калуги Алексей Комов пояснил, что в этом году литератору исполняется 110 лет, в связи с чем было принято решение об открытии бронзового монумента. На постаменте запечатлена цитата из мемуаров Любимова: «В том, что я существую на свете, повинен Перемышль…».

1926 – родился Николай Павлович Воронов (20.11.1926 – 25.06.2014). Он был первым Ответственным секретарем Калужской писательской организации, членом правления Союза писателей России. Академик Академии литературы Российской Федерации.

1951 – Опытная учительница в гостях у студентов

Студенты 3 и 4 курсов физико-математического факультета Калужского педагогического института встретились на днях с учительницей математики 6-й женской средней школы г. Калуги ординоносцем В.М.Виноградовой Учительница выступила перед студентами с докладом по внеклассной работе по математике…

Доклад иллюстрировался работами учащихся 9-10-х классов 6-й женской средней школы, напечатанными в школьном журнале «Математическая мысль» (Из публикаций газеты «Знамя»)

1970 – в этот день ушел из жизни калужский скульптор, член Союза художников СССР Николай Георгиевич Прозоровский. Он был автором памятника комсомольцам-подпольщикам в г. Людиново Калужской области, работал над экспозицией Музея Отечественной войны 1812 г. в Малоярославце, создавал бюсты и скульптурные портреты известных людей.

1987 – перед зданием Калужского филиала сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева был открыт памятник этому ученому. Авторы памятника: московский скульптор Н. Иванов и калужский архитектор Е.И. Киреев. Скульптуру изготовили мастера Калужской скульптурной фабрики.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.11.2022 07:50 0 243
Тэги: история калуги
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