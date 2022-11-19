19 ноября родилась единственная женщина, возглавлявшая Калужский облисполком

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 ноября.

1882 – пост калужского губернатора покидает Иван Егорович Шевич (1841 - 22.02.1912), действительный тайный советник, сенатор (1885), государственный деятель. Заступил на этот пост 1.02.1872. Прослужил в Калуге 11 лет, до 19.11.1882. За годы губернаторства Шевича самым заметным событием для калужан стало открытие Ряжско-Вяземской железной дороги, проходящей через Калугу.

1905 – издание Калужским комитетом РСДРП воззвания к рабочим с призывом готовиться к вооруженному восстанию.

1916 – родилась Александра Ивановна Демидова (1916-2003), председатель Калужского облисполкома (1964-1979), депутат Верховного Совета РСФСР. В августе 1970 года «Литературная газета» писала, что единственная женщина – председатель облисполкома - живет в Калуге. Бывший секретарь облисполкома А.Я. Громов вспоминает: «За 25 лет работал с шестью председателями облисполкома. Единственным человеком, кто действительно ответственно, уважительно и неформально относился к избирателям, была Демидова».

1966 – открыт памятник воинам, погибшим в боях с немецкими захватчиками за поселок Ерденево Малоярославецкого района.

2001 – создано Калужское отделение Союза композиторов России. По времени создания Калужское оказалось 41-м отделением Союза композиторов в Российской Федерации.

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