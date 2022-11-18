18 ноября в Калуге открылся концертный зал имени Танеева

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 ноября.

1808 – в Козельском уезде Калужской губернии родился Виктор Иванович Астафьев (1808- 1839), поэт пушкинской поры. С 1828 года – унтер-офицер лейб-гвардии уланского полка цесаревича. В Козельском уезде находилось имение его отца, отставного поручика Ивана Антиповича Астафьева.

1917 – образование Перемышльского уездного военно-революционного комитета и установление Советской власти в уезде. (см. фотодокумент)

1976 - председатель Калужского облисполкома Александра Ивановна Демидова ("хозяйка области", как назвал ее журнал "Огонек" к неудовольствию истинного хозяина области тов. Кандренкова) в канун своего дня рождения награждена орденом Ленина. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1997 – в Калуге открылся Концертный зал Калужского музыкального училища им. С.И. Танеева.

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