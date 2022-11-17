Из Калужской области выдворены 25 мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Мавритании

Судебные приставы в четверг, 17 ноября, сообщили о выдворении из России 25 мигрантов, которых задержали на территории Калужской области.

14 граждан Узбекистана и 10 человек из Таджикистана работали или находились в России без соответствующего разрешения. Они полетели домой прямыми рейсами.

А 19-летний студент из Мавритании просрочил российскую визу. Он отправился на западное побережье Африки с пересадкой в Стамбуле.

В течение пяти лет нарушителям нельзя возвращаться в Россию.

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