Из Калужской области выдворены 25 мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Мавритании
Судебные приставы в четверг, 17 ноября, сообщили о выдворении из России 25 мигрантов, которых задержали на территории Калужской области.
14 граждан Узбекистана и 10 человек из Таджикистана работали или находились в России без соответствующего разрешения. Они полетели домой прямыми рейсами.
А 19-летний студент из Мавритании просрочил российскую визу. Он отправился на западное побережье Африки с пересадкой в Стамбуле.
В течение пяти лет нарушителям нельзя возвращаться в Россию.
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