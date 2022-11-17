В Калуге ищут доноров крови для 63-летней женщины

В четверг, 17 ноября, волонтеры сообщили о поисках доноров крови для 63-летней Елены Гайдученко из Калуги.

Женщина находится на лечении в отделении гематологии областной больницы в Анненках.

Ей нужны тромбоциты второй положительной группы. Также подойдет четвертая группа крови.

Сдать кровь в Калуге можно по будням до 13:00 на станции переливания на улице Максима Горького, 71.

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